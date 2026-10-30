Sciopero 30 ottobre 2026: le foto dei cortei a Milano, Torino e Roma

Decine di migliaia persone in corteo in tutta Italia oggi, 30 ottobre 2026, giorno dello sciopero generale indetto dall’Usb. Lavoratori e studenti hanno manifestato in moltissime città come Milano, Torino e Roma, ma anche a Napoli, Genova, Bologna, Trento e Cagliari, solo per citarne alcune. A Torino un gruppo di manifestanti ha scaricato letame davanti al Comune, bloccate le tangenziali nei capoluoghi lombardo ed emiliano. Brevi momenti di tensione nel capoluogo piemontese, dove la polizia ha azionato gli idranti in Piazza Castello, e a Roma con lanci di bottiglie contro le forze dell’ordine.