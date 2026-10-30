Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 30 ottobre 2026

Ultima ora

Sciopero 30 ottobre 2026: le foto dei cortei a Milano, Torino e Roma

Sciopero 30 ottobre 2026: le foto dei cortei a Milano, Torino e Roma
Corteo per lo sciopero generale indetto da sindacati USB contro carovita, guerra e spese militari. Letame scaricato davanti al Comune di Torino 30 Ottobre 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover
, , ,

Corteo per lo sciopero generale indetto da sindacati USB contro carovita, contro la guerra e le spese militari a Torino. Italia - cronaca- Venerdì 30 Ottobre 2026 (photo Marco Alpozzi/LaPresse)
Corteo per lo sciopero generale indetto da sindacati USB contro carovita, contro la guerra e le spese militari a Torino. Italia - cronaca- Venerdì 30 Ottobre 2026 (photo Marco Alpozzi/LaPresse)
Corteo per lo sciopero generale indetto da sindacati USB contro carovita, contro la guerra e le spese militari a Torino. Italia - cronaca- Venerdì 30 Ottobre 2026 (photo Marco Alpozzi/LaPresse)
Corteo per lo sciopero generale indetto da sindacati USB contro carovita, contro la guerra e le spese militari, Torino. Italia - cronaca- Venerdì 30 Ottobre 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse)
Corteo per lo sciopero generale indetto da sindacati USB contro carovita, contro la guerra e le spese militari a Torino. Italia - cronaca- Venerdì 30 Ottobre 2026 (photo Marco Alpozzi/LaPresse)
Corteo in occasione dello sciopero generale nazionale USB con l'adesione di collettivi e gruppi studenteschi. 30 ottobre 2026. Idranti a Torio (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Corteo verso la tangenziale est di Milano, in occasione dello sciopero generale indetto da Usb e altri a Milano, Italia - Venerdì 30 ottobre 2026. cronaca (Foto di Claudio Furlan/Lapresse)
Corteo verso la tangenziale est di Milano, in occasione dello sciopero generale indetto da Usb e altri a Milano, Italia - Venerdì 30 ottobre 2026. cronaca (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
Corteo sulla tangenziale est in occasione dello sciopero generale indetto da Usb e altri a Milano, Italia- VenerdÏ 30 ottobre 2026. cronaca (Foto di Claudio Furlan/Lapresse)
Partenza Corteo studentesco 'Il prezzo da pagare è la nostra rabbia' in occasione dello sciopero generale indetto da Usb e altri - Venerdì 30 ottobre 2026. cronaca (Foto di Claudio Furlan/Lapresse)
Sciopero generale indetto dall’ Unione Sindacale di Base , manifestazione a Roma— Venerdì 30 Ottobre 2026 — Roma—Italia —(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Sciopero generale indetto dall’ Unione Sindacale di Base , manifestazione a Roma— Venerdì 30 Ottobre 2026 — Roma—Italia —(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Sciopero generale indetto dall’ Unione Sindacale di Base , manifestazione a Roma tende ai Fori Imperiali — Venerdì 30 Ottobre 2026 — Roma—Italia —(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Sciopero Generale il corteo degli studenti da Piramide a Piazza dei Cinquecento a Roma, Italia - Venerdì 30 Ottobre. News (Photo by Valentina Stefanelli/Lapresse)

Decine di migliaia persone in corteo in tutta Italia oggi, 30 ottobre 2026, giorno dello sciopero generale indetto dall’Usb. Lavoratori e studenti hanno manifestato in moltissime città come Milano, Torino e Roma, ma anche a Napoli, Genova, Bologna, Trento e Cagliari, solo per citarne alcune. A Torino un gruppo di manifestanti ha scaricato letame davanti al Comune, bloccate le tangenziali nei capoluoghi lombardo ed emiliano. Brevi momenti di tensione nel capoluogo piemontese, dove la polizia ha azionato gli idranti in Piazza Castello, e a Roma con lanci di bottiglie contro le forze dell’ordine.

© Riproduzione Riservata