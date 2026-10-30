Sciopero 30 ottobre 2026, a Napoli bruciate le immagini di Meloni e Bernini

A fuoco le immagini di Meloni e Bernini durante il corteo degli studenti a Napoli, nel giorno dello sciopero generale del 30 ottobre 2026. Gli studenti del Cau (collettivo autorganizzato universitario), durante il corteo regionale indetto dall’Usb contro carovita, guerra e caro benzina hanno dato fuoco ad un’immagine rappresentante la premier Giorgia Meloni e la ministra dell’Università Annamaria Bernini, mentre stringono le mani del famoso omino simbolo del gioco di società Monopoly. Gli studenti hanno spiegato le ragioni del loro gesto: “I prezzi dei beni di prima necessità sono triplicati, la benzina è diventata un bene di lusso, i trasporti funzionano sempre peggio, lo stipendio – quando c’è – non basta più, e invece di ricevere risposte concrete dall’attuale governo vediamo solo tappeti rossi alla speculazione edilizia”.