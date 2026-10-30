Sciopero 30 ottobre 2026, a Milano i manifestanti bloccano la Tangenziale Est

Il corteo dello sciopero generale del 30 ottobre a Milano entra in Tangenziale Est. I manifestanti hanno risalito a piedi le rampe d’accesso in fondo a via Palmanova cantando “Bella ciao”. Non ci sono state tensioni con le forze dell’ordine, che avevano schierato blindati e agenti in tenuta antisommossa all’imbocco. In corteo, da quanto si apprende, ci sono oltre 30mila persone. Studenti e Usb erano partiti in mattinata da piazzale Leonardo da Vinci e da piazza Duca d’Aosta, poi si sono uniti in piazzale Loreto.