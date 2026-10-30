Roma, danneggiò l’Elefante di Bernini: condannato a 10 anni e 20 mesi

È stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione con pena subordinata alla prestazione di attività in favore della collettività per un periodo equivalente a quello della condanna il giovane che aveva danneggiato la statua dell’Elefante di Gian Lorenzo Bernini, in piazza della Minerva a Roma. Lo ha stabilito il gup della Capitale.

Il giovane, lo scorso 15 febbraio, si era arrampicato sul monumento causando il distacco di parte della zanna sinistra dell’Elefante. Il 25enne era stato intercettato e denunciato dagli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale in seguito a una serie di articolate indagini.

L’attività investigativa dei caschi bianchi, avviata subito dopo il rilevamento del danno con l’analisi delle immagini di ogni impianto di videosorveglianza della zona, e che, dopo ore e ore di visione dei video, aveva portato ad individuare il giorno e l’ora dei fatti, si è poi sviluppata con l’esame approfondito di ogni frame sotto varie angolazioni, per ricavare qualsiasi elemento utile al rintraccio del responsabile che, in presenza di altre 4 persone, veniva ripreso da una telecamera mette si arrampicava sull’obelisco. Le successive indagini, coordinate dai magistrati della Procura capitolina, dipartimento Criminalità diffusa e grave, hanno portato all’individuazione del presunto autore del danno e alla conseguente denuncia per il deturpamento di un bene culturale pubblico.