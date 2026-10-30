Parma, intossicazione da monossido di carbonio: due morti, grave una neonata

La piccola è ricoverata in ospedale ed è sottoposta a trattamento iperbarico

A Bocca d’Enza di Mezzani, in provincia di Parma, due persone, marito e moglie, rispettivamente classe ’91 e ’94 di origini senegalesi, sono morti per intossicazione da monossido di carbonio, mentre la figlia neonata è ricoverata in gravi condizioni nel centro iperbarico dell’ospedale Di Vaio di Fidenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai soccorsi del 118.

Nell’abitazione vivevano con i loro tre figli: uno maggiorenne, un ragazzino di 14 anni e la neonata. Al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi in merito alla fuga di monossido che ha determinato la morte della coppia.