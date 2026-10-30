Incidente sul lavoro a Tortona: grave un elettricista di 40 anni

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle 15, all’interno di un noto stabilimento della frazione del comune di Tortona, in provincia di Alessandria: un elettricista 40enne è rimasto ferito a seguito di un’esplosione avvenuta mentre era intento a effettuare interventi di manutenzione su una tramoggia. Ancora in fase di accertamento le cause della deflagrazione.

L’operaio ha riportato gravi lesioni, in particolare al volto e agli arti, che hanno richiesto il trasporto d’urgenza in codice rosso tramite elisoccorso presso il CTO – Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici dello SPRESAL per effettuare gli opportuni rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, verificare il rispetto delle normative di sicurezza e individuare eventuali responsabilità. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Tortona.