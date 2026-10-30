Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 30 ottobre 2026

Ultima ora

Incidente sul lavoro a Tortona: grave un elettricista di 40 anni

Incidente sul lavoro a Tortona: grave un elettricista di 40 anni
Ambulanza in azione. (Foto d’archivio)
Redazione
Redazione
Seguici su
Google Discover
,

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Si verificherà il rispetto delle norme di sicurezza

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle 15, all’interno di un noto stabilimento della frazione del comune di Tortona, in provincia di Alessandria: un elettricista 40enne è rimasto ferito a seguito di un’esplosione avvenuta mentre era intento a effettuare interventi di manutenzione su una tramoggia. Ancora in fase di accertamento le cause della deflagrazione.

L’operaio ha riportato gravi lesioni, in particolare al volto e agli arti, che hanno richiesto il trasporto d’urgenza in codice rosso tramite elisoccorso presso il CTO – Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici dello SPRESAL per effettuare gli opportuni rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, verificare il rispetto delle normative di sicurezza e individuare eventuali responsabilità. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Tortona.

© Riproduzione Riservata