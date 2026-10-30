Halloween 2026, a Napoli sequestrati oltre 270 mila articoli non sicuri

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, a ridosso della ricorrenza di Halloween, ha eseguito una serie di interventi ispettivi tra il capoluogo e l’area metropolitana, finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti non conformi al codice del consumo. In tale contesto, i finanzieri dei diversi Reparti della Città Metropolitana hanno effettuato diversi controlli presso gli esercizi commerciali di competenza, rilevando che, accanto a merce “regolare” e conforme alla normativa, erano state allestite, per la ricorrenza, apposite aree espositive, inducendo così in errore gli ignari avventori. L’attività ha consentito di segnalare 33 soggetti alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa, sequestrando oltre 270.000 articoli “non sicuri”, a tema Halloween, in quanto non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa di settore a tutela dei consumatori, soprattutto di quelli più piccoli. I sequestri hanno riguardato maggiormente l’area del nolano (comuni di Mariglianella, Marigliano e San Giuseppe Vesuviano) e hanno avuto a oggetto articoli di decorazione, cestini e lumi a forma di zucca, costumi e maschere horror, unghie finte e gadget in genere. Circa 37.000 prodotti, tra maschere, giocattoli, cerchietti e tatuaggi a tema, sono stati sequestrati nei quartieri cittadini di Secondigliano, Vicaria e zona Industriale.