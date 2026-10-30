Don Coluccia alla presentazione del libro di Marco Liorni a Roma: “L’ascolto fa miracoli”

Il sacerdote è intervenuto anche sul rapporto genitori-figli e sulla responsabilità delle parole

“La password è questa: abitare la vita, ascoltare. L’ascolto fa miracoli“. A dirlo è Don Antonio Coluccia, intervenuto alla Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma alla presentazione di “Dove la luce ritorna”, il nuovo romanzo di Marco Liorni, edito da Rai Libri.

Al centro delle sue parole, il rapporto tra genitori e figli: “Significa avere del tempo e dedicarlo a tuo figlio, lontano da WhatsApp e dagli schermi. Guardarlo e chiedergli: “Come stai? Come sta andando la tua vita?”. Dare tempo. È così che la luce può tornare davvero”.

Il sacerdote ha poi richiamato la responsabilità delle parole: “Con una parola puoi salvare la vita di una persona, ma puoi anche ferirla, rovinarla. Le parole hanno un peso“. Infine, un messaggio di speranza: “Il buio non deve mai paralizzare il nostro cammino. Quando ritorna la luce, ritorna anche la forza. Le sofferenze e tutto ciò che attraversiamo non hanno mai l’ultima parola. Hanno la penultima”».