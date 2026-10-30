Corteo Milano, lo studente alle forze dell'ordine in tangenziale: "Perché non vi schierate con noi?"

Un giovane studente universitario ha rivolto un accorato appello alle forze dell’ordine durante il blocco dei manifestanti della tangenziale Est a Milano. “Non penso che la vostra situazione sia così tanto diversa io davvero mi chiedo cosa cosa ci vuole per far schierare anche voi dalla nostra parte“, le parole del ragazzo che ha aggiunto: “La gente non ce la fa più ad arrivare a fine mese”. “Il governo ci affama – ha continuato – la benzina a 2 euro il diesel a 2,30 euro. Io devo andare in università ogni giorno mi devo fare 50 km al giorno non avete idea di quanti soldi sto spendendo in più rispetto all’anno scorso”.