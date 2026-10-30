Corteo a Torino, giovane con specchio di fronte alle forze dell’ordine: “Volevi diventare così da piccolo?”

“Non siete assassini, non siete fascisti”. Lo ha detto un giovane manifestante con in mano uno specchio rivolto verso le forze dell’ordine in piazza Castello, a Torino, nel corso del corteo contro il carovita organizzato nel giorno dello sciopero del 30 ottobre 2026. Sullo specchio la scritta: “Volevi diventare questo da piccolo?”. “Siamo tutti uguali, tutti dalla stessa parte io non ci credo che da piccoli volevate far questo, non è quello che sognavate – ha detto il ragazzo – non vedo facce cattive, non esistono i cattivi, non esistono, siamo tutti cattivi, tutti diventiamo cattivi, non esistono i cattivi”.