Camorra, agguato a Pimonte: ucciso il boss Francesco Di Martino

È stato ucciso in un agguato a colpi di pistola Francesco Di Martino, alias ‘zi Ciccio’, boss dell’omonimo clan di camorra “Afeltra-Di Martino”. I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Gesinella a Pimonte, in provincia di Napoli, dove è stato rinvenuto il corpo del 65enne che sarebbe stato raggiunto da diversi proiettili. Sono in corso le indagini dei carabinieri per i rivieli e delineare i contorni dell’agguato.