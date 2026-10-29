Scontri a Milano, Siher torna libero, la gip non convalida l’arresto: “Nessun pericolo di fuga né istigazione”

Youssef Siher torna libero: “Non ha mai incitato ad azioni violente“, ma voleva “promuovere una coscienza collettiva” e ha invitato alla “disobbedienza civile”. Non ci sono, per la gip di Milano Tiziana Landoni, “gravi indizi di colpevolezza” del 30enne tali da giustificare il carcere: non il pericolo di fuga, non l’istigazione a delinquere. E cadono sia l’aggravante di terrorismo sia il nuovo reato introdotto con l’ultimo decreto sicurezza relativo alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Chat e profilo social del Movimento 17 ottobre sono nati successivamente ai disordini del weekend 17-18 ottobre a Milano: Siher non intendeva emulare quelle violenze, ma chiamare in piazza in maniera permanente.

Dura la reazione della premier Giorgia Meloni, che ha parlato di “decisione vergognosa“. “Dichiarazioni irricevibili”, la risposta dei vertici degli Uffici giudiziari milanesi.

Una decisione vergognosa https://t.co/8FqtPeTdiH — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 28, 2026

“La terzietà del giudice è soggetta soltanto alla legge”, scrivono il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia e la presidente della Sezione gip/gup Vincenza Maccora. “La responsabile libertà di giudizio non può risentire di aspettative politiche o di suggestioni estranee al procedimento – sottolineano – La decisione può essere criticata e impugnata con i mezzi previsti dall’ordinamento, ma gli attacchi alla persona a cui compete di giudicare in un contesto sociale obiettivamente complesso devono essere respinti”.

Il tenore dei messaggi di Siher non sono tali da “arrecare un grave danno allo Stato”, “né risultano” avere l’obiettivo di “intimidire la popolazione”. Siher ha invitato, piuttosto, alla “disobbedienza civile” che, scrive la giudice, si traduce, “nella mera programmazione di manifestazioni settimanali”. Affinché si configuri l’istigazione con l’aggravante del terrorismo occorre che “la manifestazione del pensiero, integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti”, altrimenti si arriverebbe alla “compressione del diritto di libera espressione delle proprie opinioni”.

Post come “lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove” e “Meloni dichiara guerra al futuro di questo Paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame” sono “affermazioni di critica rivolta allo Stato, all’attuale Governo e ai media” dai “toni aspri ed espressioni volgari” che, però sfociano “in una generica ‘dichiarazione di guerra’ a un ‘presente infame’” senza riferimenti a commettere azioni violente. Siher non aveva intenzione di fuggire né di sottrarsi alle indagini, perché nato in Italia dove ha legami stabili e i contatti con i diversi movimenti “non sono indicativi dell’esistenza di un concreto pericolo di fuga”.

La mattina del 24 ottobre le forze dell’ordine avevano cercato il 30enne a casa dei genitori della moglie, senza trovarlo. Sono stati i genitori della moglie a indicare alle forze dell’ordine targa e modello dell’auto. Siher e la moglie, dalla sera precedente, erano andati a Milano, a casa di una amica, “non per sottrarsi alle indagini, di cui non era a conoscenza” né per rendersi “irreperibile”, ma per prendere parte alle manifestazioni del giorno successivo. Anche l’atteggiamento “non collaborativo” di Siher, che non ha fornito le password per accedere al cellulare, è un dato “di per sé neutro” e “neppure inusuale”, ma non può essere considerato “sintomatico della volontà” del 30enne “di darsi alla fuga”.