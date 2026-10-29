Sciopero Milano, Usb: "Sarà una grande manifestazione pacifica"

“Non abbiamo alcuna intenzione di creare disordini, questa cosa l’abbiamo rimarcata in tutti gli ambiti possibili. Noi crediamo che sarà una grande manifestazione pacifica”. Lo ha detto Pietro Cusimano, dell’Usb Lombardia, alla vigilia dello sciopero generale del 30 ottobre, davanti all’Università Statale di Milano da mercoledì occupata, dove sono stati appesi gli striscioni della mobilitazione. “La nostra intenzione è quella che si esca da questa giornata di sciopero con al centro i temi dello sciopero e non altro – ha proseguito Cusimano – Noi vogliamo che dopo domani si parli del carovita, della finanziaria, di come rimettere mano alla sanità, di come rimettere mano alla scuola”, ha spiegato, ricordando il “livello di malessere nel paese da nord a sud”, che “riguarda non solo i lavoratori dipendenti, riguarda i lavoratori autonomi”.

A Milano, ha aggiunto, “la questione del carovita è molto ben manifesta dal momento che è diventata una città vetrina, una città inaccessibile”. In piazza scenderanno anche gli studenti. “Non ci facciamo intimidire dall’incremento della repressione che questo governo vuole mettere in campo, ma anzi continueremo a scendere in piazza”, ha detto Elisa Caronni, di Cambiare Rotta. “La nostra prospettiva è quella di scendere in piazza comunque in maniera organizzata e continueremo a essere in piazza nonostante tutto questo, non faremo nessun passo indietro”, ha concluso.