Sciopero 30 ottobre 2026, Salvini precetta i trasporti. Usb: “Disubbidiamo”. Manifestazioni in tutta Italia

L’agitazione è stata indetta dall’Unione Sindacale di Base “contro l’economia di guerra del governo Meloni, il carovita e la repressione di giovani e lavoratori che protestano”

Venerdì 30 ottobre è previsto uno sciopero generale in tutta Italia, che riguarda sia il settore pubblico che il privato, indetto dall’USB (Unione Sindacale di Base). Alla base della mobilitazione c’è la protesta “contro l’economia di guerra imposta dal governo Meloni, contro il carovita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori che protestano per migliori condizioni di vita”, si legge sul sito dell’organizzazione sindacale.

Usb: “Salvini precetta i trasporti e altri settori, disubbidiamo”

Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, guidato dal leader della Lega Matteo Salvini, ha però precettato l’agitazione. “Un ordine sbagliato e illegittimo al quale Usb disobbedisce. L’atto di ordinanza ministeriale firmata dal ministro Salvini appena arrivata a Usb conferma la deriva autoritaria di questo governo”, ha affermato il sindacato in una nota.

“È rimasto inascoltato l’invito formulato da USB durante l’incontro di lunedì mattina di tenere in considerazione la situazione di forte crisi generale e di forte tensione popolare rispetto invece il rispetto di una franchigia, uno degli elementi ritenuti illegittimi dall’ultima decisione dal Consiglio d’Europa. Un’altra scelta repressiva che impedisce lo strumento del conflitto previsto dalla costituzione a disposizione dei lavoratori e che rischia solo di esacerbare gli animi e gettare altra benzina sul fuoco”.

“A salari divorati dal carovita, condizioni di lavoro sempre più pesanti e servizi pubblici sempre più inaccessibili e privatizzati, questo governo risponde imponendo a lavoratori e lavoratrici di mettere a tacere la propria esasperazione. Lo fa proprio nel giorno in cui i portuali di più di 100 porti in quattro continenti lottano insieme, per respingere la militarizzazione delle banchine e porre un freno all’economia di guerra. Proprio per questi motivi, Usb comunicherà al ministro Salvini e a tutto il governo che non obbedirà all’ordinanza e conferma lo sciopero per l’intera giornata nei settori indicati nell’atto ministeriale, accollandosi le sanzioni che sono pesantissime ma nella consapevolezza che queste siano illegittime”.

“Come già detto, stiamo provvedendo a informare tutti i lavoratori e lavoratrici del comparto delle sanzioni individuali previste in questo caso, che sono pesantissime, coscienti delle difficoltà che questo comporterebbe alle categorie e permettendo che ogni lavoratrice e ogni lavoratore deve poter scegliere con piena consapevolezza e trasparenza”.

Milano, Atm: “Venerdì 30 non c’è sciopero sulle nostre linee “

A Milano Atm, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, ha comunicato che non ci sarà sciopero. “Con l’ordinanza di martedì 27, il Ministero dei Trasporti ha rimandato lo sciopero generale nazionale annunciato dal sindacato USB nel settore del trasporto pubblico per venerdì 30 ottobre. Il Ministero ha ordinato ai lavoratori di svolgere i loro turni di lavoro previsti”, fa sapere la società in un comunicato.

Un aggiornamento sullo sciopero programmato per venerdì 30 ottobre che è stato rimandato ad altra data dal Ministero dei Trasporti: https://t.co/MYqgOQs0JT https://t.co/YPg9pffIvu — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) October 28, 2026

Fs annuncia regolare circolazione ferroviaria il 29 e 30 ottobre

Anche il Gruppo Fs annuncia regolare circolazione ferroviaria il 29 e 30 ottobre. “A seguito dell’ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (n. 204 T del 27 ottobre 2026), il Gruppo Fs conferma quindi la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari dalle ore 21 di giovedì 29 ottobre alle ore 21 di venerdì 30 ottobre”, fa sapere Ferrovie dello Stato. “I treni viaggeranno pertanto secondo il normale orario di servizio, senza le modifiche previste in caso di sciopero. Il Gruppo Fs invita i viaggiatori a consultare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com e i canali di informazione e assistenza nelle stazioni per eventuali aggiornamenti sulla circolazione”.

Sciopero venerdì 30 ottobre, manifestazioni in tutta Italia

In tutta Italia, da Nord a Sud, sono previste manifestazioni. Ecco il programma con orari e luoghi di ritrovo, pubblicato da USB.

Friuli Venezia Giulia

Trieste: ore 9 Varco 4 Punto Franco Nuovo

Veneto

Padova: ore 8:00 Stazione

Vicenza: ore 8:00 Piazza Castello

Verona: ore 7:30 Piazzale 25 Aprile

Venezia, ore 9 Campo S.Margherita

Piemonte

Verbania: ore 17:00, Piazza Ranzoni

Novara: ore 9:30 Piazza Cavour

Torino: ore 9:30 Piazza Palazzo di Città

Alba: ore 8:30 Piazza Garibaldi

Cuneo, ore 9, p.zza Europa

Lombardia

Milano: ore 10:00 Piazza Duca D’Aosta

Brescia: ore 9:00 stazione metro San Faustino

Bergamo: ore17:00 Piazza Gaza (porta nuova)

Monza: ore 17:00 Piazza Castello

Emilia Romagna

Piacenza: ore 8:00 parcheggio Cheope (Facsal)

Bologna: ore 9:30 Piazza Maggiore

Ravenna: ore 9:00 Piazza del Popolo (preconcentramento) – ore 10 in Darsena concentramento – ore 11 partenza corteo verso Marina di Porto – ore 12:30 pranzo sociale a Piazzale della Marina – ore 14 corteo con partenza da Piazzale della Marina

Rimini: ore 9:00 Arco d’Augusto

Liguria

Imperia: ore 9:30 piazza Ulisse Calvi

Genova: 9.30 Varco Albertazzi, ore 10 Stazione Principe

La Spezia: ore 9:30 prefettura

Toscana

Massa: ore 17:00 piazza Garibaldi

Carrara: ore 6:00 porto

Pisa: ore 9:00 piazza Gaza (XX settembre)

Livorno: ore 6:00 rotatoria Ponte Penova – ore 9 piazza Cavour

Firenze: ore 10:00 piazza Bambine e Bambini di Beslan (Fortezza)

Siena: ore 9:00 terminal bus di Pescaia

Piombino: ore 16:00 piazzale Premuda – porto

Grosseto: ore 9:30 Piazza Rosselli

Marche

Ancona: ore 10:30 Corso Carlo Alberto – lato P.zza Ugo Bassi

Umbria

Perugia: ore 8:30 Piazza Partigiani

Lazio

Civitavecchia: ore 9:00 C.so Centocelle (davanti il Teatro Traiano)

Roma: ore 10:30 Piazza dei Cinquecento

Latina: ore 9:00 Piazza del Popolo

Abruzzo

Pescara: ore 10:00 Piazza Italia

Molise

Campobasso: ore 9:00 piazza San Francesco

Termoli: ore 8:30 Piazza Donatori di Sangue

Campania

Napoli: ore 9:30 Piazza Mancini

Benevento: ore 9:30 Pia,za Vittoria Colonna

Basilicata

Potenza: ore 9:00 Piazza Cagliari

Matera: ore 9.30 partenza trattori da via Rosselli verso Villa Comunale, Ore 10:00 partenza comune da Villa Comunale

Puglia

Bari: ore 9:30 Piazza Prefettura

Lecce: ore 9:00 Porta Napoli

Calabria

Cosenza: ore 9:00 Piazza Loreto

Reggio Calabria: ore 9:00 Piazza De Nava

Sicilia

Palermo: ore 9:00 Piazza Politeama

Catania: ore 9:30 porto di Catania

Ragusa: Pozzallo, ore 17:00 Piazza dei Marinai

Alcamo: ore 8.30 Quartiere Maria Ausiliatrice

Sardegna