Sciopero 30 ottobre 2026, Piantedosi: “Allarmi ci sono ma non diversi da quelli trattati finora”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla alla vigilia dello sciopero generale indetto dall’Usb (Unione Sindacale di Base) per venerdì 30 ottobre. “Gli allarmi ci sono, perché avete visto questo modo di attivazione delle piazze molto insidioso, ma nulla di diverso rispetto a quello che abbiamo trattato finora. Confido nella capacità di prefetti, questori e vertici delle forze di polizia a livello territoriale di saper gestire anche i margini di imprevedibilità di questi fenomeni”, ha affermato il numero uno del Viminale, arrivando all’Auditorium, a Roma, dove partecipa alla cerimonia celebrativa del 35° anniversario dell’istituzione della Direzione Investigativa Antimafia.

Nella giornata di venerdì 30 ottobre sono in programma manifestazioni e cortei in tutta Italia. A Roma appuntamento alle 10.30 in Piazza dei Cinquecento, mentre a Milano il ritrovo è alle 10.00 in Piazza Duca D’Aosta. Nei giorni scorsi il ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha precettato lo sciopero per il settore. “Un ordine sbagliato e illegittimo al quale Usb disobbedisce”, ha replicato l’organizzazione sindacale. “L’atto di ordinanza ministeriale firmata dal ministro Salvini appena arrivata a Usb conferma la deriva autoritaria di questo governo”.

Viminale: “Articolato dispositivo per isolare i violenti”

Il Viminale ha annunciato un “articolato dispositivo” per “tutelare il diritto di manifestare pacificamente, garantire la sicurezza di tutta la comunità, isolando chi scende in piazza solo per creare disordini e commettere violenze” in vista delle manifestazioni di piazza in programma nel fine settimana. È quanto si legge in una nota del ministero dell’Interno al termine della riunione presieduta oggi dal ministro Piantedosi, in videoconferenza con i prefetti, i questori e i vertici delle forze di polizia di tutti i capoluoghi di regione.

Nel corso dell’incontro “è stata condivisa un’approfondita analisi delle manifestazioni di piazza in programma nel fine settimana”. In particolare, sono stati analizzati gli scenari che potranno presentarsi nelle aree più sensibili delle città interessate da possibili proteste e mobilitazioni. “Le Forze dell’ordine insieme ai rinforzi messi a disposizione dal Viminale, coordinate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, garantiranno un capillare presidio del territorio per la gestione dei numerosi eventi in programma”, si legge nella nota del ministero, che fa riferimento anche a “un continuo lavoro di monitoraggio garantito dal comparto dell’intelligence e dagli investigatori delle Forze di polizia”.

Durante la riunione Piantedosi ha rinnovato il suo apprezzamento “per l’impegno di tutti gli operatori delle Forze dell’ordine che, anche nelle ultime settimane, come sempre fatto in passato, hanno ancora una volta dimostrato la capacità di saper gestire, con intelligenza, professionalità ed equilibrio, situazioni molto complesse”.