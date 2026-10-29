Sciopero 30 ottobre 2026, ministero Trasporti: “Circolazione dei treni garantita”

Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, guidato dal leader della Lega Matteo Salvini, ha precettato lo sciopero di venerdì 30 ottobre. “Nella giornata di domani verrà assicurata la normale circolazione dei collegamenti ferroviari”, affermano fonti del Mit, sottolineando che, “dopo la precettazione dello sciopero da parte del ministro Salvini, FS ha infatti confermato la regolare programmazione”. “La circolazione dei treni sarà quindi garantita e la precettazione di Salvini permetterà a milioni di lavoratori e viaggiatori di spostarsi nonostante lo sciopero indetto da Unione sindacale di base (Usb). Il consueto sciopero del venerdì non fermerà l’Italia”.

Usb: “Ordine di precettazione sbagliato e illegittimo”

Nei giorni scorsi l’Usb ha definito “sbagliato e illegittimo” l’ordine di precettazione disposto dal ministero dei Trasporti. “Un’altra scelta repressiva che impedisce lo strumento del conflitto previsto dalla costituzione a disposizione dei lavoratori e che rischia solo di esacerbare gli animi e gettare altra benzina sul fuoco”, ha fatto sapere l’organizzazione sindacale in una nota. “A salari divorati dal carovita, condizioni di lavoro sempre più pesanti e servizi pubblici sempre più inaccessibili e privatizzati, questo governo risponde imponendo a lavoratori e lavoratrici di mettere a tacere la propria esasperazione”.

Salvini: “Spero che chi scenderà in piazza lo faccia in modo civile”

“Spero che chi scenderà in piazza lo faccia in modo civile, colorato e rumoroso, tutti hanno diritto a manifestare, ma non danneggiando a volto scoperto, non attaccando le forze dell’ordine, non provocando danni a beni pubblici o privati”, ha detto Salvini a Genova, a margine degli Stati Generali della logistica. Per il vicepremier la speranza è che tutti rispettino la legge. Quanto alle precettazioni il ministro ha aggiunto: “io ho fatto il mio dovere precettando coloro che non hanno diritto a convocare uno sciopero, ad esempio i treni saranno regolari come in una normale giornata”.