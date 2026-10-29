Roma, la facoltà di Lettere occupata a La Sapienza: “Venerdì in corteo e liberiamo la facoltà”

La mobilitazione degli studenti che da settimane occupano licei e istituto romani si estende anche anche all’università con la occupazione della facoltà di Lettere a La Sapienza. Una occupazione che nasce in vista della manifestazione di venerdì, a Roma, in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base.

“L’occupazione nasce da un’assemblea di centinaia di studenti che si sono riuniti proprio ieri alle Lettere per discutere delle prossime mobilitazioni – ha spiegato Filippo, studente di Lettere e militante dell’organizzazione studentesca Cambiare Rotta – Gli studenti hanno deciso di riprendersi i propri spazi proprio per organizzarsi per lo sciopero di domani, per permettere ad esempio agli studenti pendolari che abitano fuori Roma di dormire all’interno dell’occupazione per raggiungere il corteo e anche di organizzarsi insieme ai lavoratori dell’Università e della Ricerca con cui abbiamo scritto una piattaforma comune e che domani parteciperanno al corteo insieme a noi che partirà da La Sapienza e arriverà a Piazza dei 500 (punto di partenza del corteo per lo sciopero generale ndr)”.