Padova, sgominata banda specializzata in furti alle aziende: le immagini dei colpi

(LaPresse) – La Polizia di Stato di Padova ha eseguito sette misure cautelari nei confronti di una banda specializzata in furti ai danni di aziende industriali e commerciali del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Le indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito 13 furti aggravati, commessi tra aprile e giugno, ai danni di imprese specializzate nella lavorazione e commercializzazione di metalli duri e rame. Il presunto capo del gruppo è finito in carcere, mentre per gli altri indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora. Tra gli episodi contestati, furti di rame, utensili industriali, cavi elettrici, biciclette e altri materiali, per decine di migliaia di euro. In particolare, alla Elettromeccanica Galliera, nel Bolognese, sono stati sottratti oltre 3.000 chili di rame, per un valore di circa 70.000 euro. Alla ditta Haiki di Fossò, nel Veneziano, è stato rubato un ingente quantitativo dello stesso metallo, trasportato su un furgone Citroën Jumper rubato poco prima. Agli indagati vengono contestati anche la ricettazione di un Fiat Ducato e il furto del furgone utilizzato per i colpi. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e resta valida la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.