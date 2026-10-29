Mirella Gregori, il vicino di casa: “Sembrava che la scomparsa di Emanuela Orlandi fosse più importante”

Nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due giovani scomparse a Roma il 22 giugno 1983 e il 7 maggio dello stesso anno, oggi nella Commissione parlamentare d’inchiesta è stato ascoltato Massimo Lucani. L’uomo, era residente in Via Nomentana 91 all’epoca delle scomparse ed era il vicino di casa della famiglia Gregori. “Dopo che è sparita Mirella è stato un dramma per mesi. Poi scomparve anche Emanuela Orlandi e sembrava che fosse più importante lei, ma per tutti noi era più importante Mirella”.

“Il mio numero nell’agenda? Forse perché ero un medico”

Nell’agenda della ragazza è stato trovato il nome di Lucani e le parole ‘villa’ e ‘Mentana’. “Abitavo nello stabile con i miei genitori – ha aggiunto Lucani – eravamo amici di famiglia con i Gregori. Ricordo il giorno che Mirella non tornò a casa, quella sera non abbiamo dormito perché non sapevamo dove fosse andata. Lei stava sempre a casa, una carissima ragazza, una santarellina. Non usciva da sola, spesso era con la sorella. Dopo la denuncia ci aspettavamo che qualcuno dicesse qualcosa. L’hanno cercata in mille modi. Il mio numero era nell’agenda di Mirella? Mi sembra strano, forse lo aveva perché ero un medico“.