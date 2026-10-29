Milano, progettava attentati a sinagoga e moschea: arrestato 22enne

Aveva pianificato nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo

Progettava un attentato sia a una sinagoga sia a una moschea nell’hinterland di Milano, dopo aver pianificato nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo.

I carabinieri del Ros, insieme con i militari del Comando provinciale di Milano, hanno arrestato un 22enne con per il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale. L’arresto arriva all’esito di un’indagine, diretta dalla Procura di Milano, che ha consentito, attraverso una attività di analisi dei dispositivi elettronici dell’indagato, di scoprire i suoi piani.

L’analisi dei devices del ventiduenne ha consentito di documentare, con profili di significativa gravità indiziaria, l’attività dell’indagato nel costante autoaddestramento con finalità terroristiche, nel reperimento di sostanze chimiche che sarebbero servite a confezionare ordigni, nella divulgazione e condivisione di materiale di propaganda e istigazione a delinquere (proclami ideologici con denominazione di ‘testamento’, scritti e pensieri di Anders Breivik, terrorista autore delle stragi in Oslo e Utoya (Nor) nel 2011) con contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi.