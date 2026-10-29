Ex Ilva, la Cassazione respinge i ricorsi contro lo stop dell’area a caldo dello stabilimento

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato i ricorso presentati da Ilva in amministrazione straordinaria e AdI contro la decisione della Corte d’Appello di Milano di fermare l’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto.

La Corte: “Giudizio di merito corretto e ragionevole“

Il “faticoso bilanciamento degli interessi” operato dai giudici di merito è “corretto e ragionevole”, sottolineano le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza. “Il massimo livello di tutela apprestato dalla Carta costituzionale alla vita”, si legge nella sentenza, “è un dato acquisito”, così come “sono evidenti i limiti (ri)disegnati dall’articolo 41 Costituzione alla libertà dell’iniziativa economica privata, che ‘non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Per la Cassazione “a ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali”. Ad essere contrapposto, viene sottolineato, “è invece il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale, che la stessa Carta fondamentale, come visto, perimetra in modo che non contrasti con l’utilità sociale, né rechi danno ai diritti preminenti alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”. Per la Corte, “se così è, il faticoso bilanciamento degli interessi sin qui operato dai giudici di merito, attraverso l’articolato giudizio che ha portato all’accoglimento dell’azione inibitoria collettiva”, risulta “corretto e ragionevole, anche e soprattutto alla luce della farraginosa storia di cui rappresenta il sedimento”.