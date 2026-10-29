Catania, sequestrati 22 chili di cocaina: un arresto

La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato in flagranza un cittadino serbo di 36 anni, trovato con 22 chilogrammi di cocaina durante un controllo nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio, in direzione del capoluogo etneo. La droga, suddivisa in 20 panetti, era occultata in un vano nascosto ricavato sotto la console centrale dell’auto, con un complesso sistema di leve per impedirne la scoperta. Decisivo l’intervento dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle, con il pastore tedesco Nanda, che ha segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti. Il narcotico e il veicolo, con targa tedesca, sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto di droga, aggravati dall’ingente quantitativo, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Secondo le stime, la cocaina avrebbe consentito di confezionare 20-25 mila dosi, per un valore di mercato al dettaglio di circa 1,8 milioni di euro.