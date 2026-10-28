Scontri a Milano, Siher torna libero: il gip non convalida il carcere. Meloni: “Decisione vergognosa”

Torna libero Youssef Siher. La gip di Milano, Tiziana Landoni, non ha accolto la richiesta della Procura – la pm Francesca Crupi e il procuratore capo Marcello Viola – che avevano chiesto il carcere per il politologo. Il 30enne era accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

La gip: “Non ha incitato ad azioni violente”

Nei post e nei comunicati pubblicati nelle chat Telegram del Movimento 17 ottobre, Youssef Siher “non prospetta mai l’attuazione di azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti reato”, scrive la gip di Milano Tiziana Landoni nel provvedimento con il quale ha rimesso in libertà il 30enne, fermato lo scorso sabato perché amministratore del profilo Instagram e delle chat Telegram del Movimento 17 ottobre. Siher “si è limitato a promuovere una mobilitazione collettiva, ‘consapevole’, di protesta contro le attuali politiche governative, capace di coinvolgere il maggior numero di persone, con l’obiettivo di favorire, come da lui espressamente dichiarato, il formarsi di una coscienza collettiva”.

La gip: “Nelle condotte di Siher non è ravvisabile l’aggravante terrorismo”

Ferma restando, allo stato, “l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza” a carico di Youssef Siher, “anche se si arrivasse a diverse conclusioni, non sarebbe ravvisabile l’aggravante” del terrorismo. Le condotte del 30enne “non potrebbero ritenersi tali da arrecare un grave danno allo Stato”, “né risultano essere state compiute allo scopo di intimidire la popolazione”, suscitando “un turbamento profondo e perdurante”, scrive nel provvedimento la gip di Milano Tiziana Landoni. “E non si può sostenere che le condotte tenute da Siher “fossero volte ad esercitare forme di costrizione nei confronti di organi di vertice delle istituzioni, né che le stesse fossero sorrette da finalità di eversione dell’ordine democratico dello Stato”. Affinché vi siano finalità terroristiche, “come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta” perché è “necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta d organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell’assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico”.

Meloni: “Decisione vergognosa”

“Lo dirò senza mezzi termini: considero vergognosa la decisione del gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher, accusato di essere il gestore della pagina Telegram ‘Movimento 17 ottobre’, cioè la pagina che incitava l’organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali a Milano”, ha affermato la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social.

Meloni: “Dal gip insopportabile mortificazione del lavoro delle forze dell’ordine”

“Penso che” la decisione del gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher “sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti, del ministero degli Interni e, in generale, di tutti coloro che si adoperano per difendere la gente per bene dal rischio di vedere devastate le proprie città e i propri esercizi commerciali”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. “Davvero non so come possa uno Stato normale difendere le persone perbene di fronte a queste decisioni di certa magistratura”.

Una decisione vergognosa https://t.co/8FqtPeTdiH — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 28, 2026

Salvini: “Scelta incredibile e assurda”

“Incredibile la liberazione di un soggetto per il quale la stessa Procura di Milano aveva contestato reati gravissimi, tra cui l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, evidenziando anche il rischio di fuga e di reiterazione del reato”, afferma Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega. “Dopo le violenze e le devastazioni delle scorse settimane, una decisione vergognosa, incomprensibile, assurda. Se si verificheranno nuovi episodi di violenza e altri danni, a partire dai cortei di questo venerdì a Milano, pagherà di tasca sua il giudice che ha deciso di rimandare a casa questo galantuomo?”, conclude Salvini.

Tajani: “Liberare Siher significa mettere in pericolo sicurezza paese”

“Considero estremamente grave la decisione del gip di Milano di rilasciare Youssef Siher, considerato uno dei principali fautori delle violenze compiute a Milano la scorsa settimana. Rimetterlo in libertà significa mettere in pericolo la sicurezza del Paese. Una scelta che offende e demotiva il lavoro delle forze dell’ordine impegnate nella lotta al terrorismo e alla criminalità. Alcune decisioni vanno prese con maggiore cautela e senso di responsabilità”, scrive sui social il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani.

Il ricercatore ritenuto dai pm la mente del movimento 17 ottobre

Il trentenne, giornalista freelance e attivista pro Palestina, residente nel brescaino, era stato fermato dalla polizia sabato. E’ ritenuto la ‘mente’ del Movimento 17 ottobre, attraverso la gestione del canale Telegram nato a ridosso dei disordini nelle manifestazioni di Milano del weekend del 17 e 18 ottobre. Agli atti degli investigatori le chat – silenti dal pomeriggio di venerdì, dopo l’ultima comunicazione con la quale venivano annullate le piazze convocate in precedenza, dando appuntamento alle 14.30 di sabato per i nuovi punti di incontro – e i device del trentenne.