Roma, muore un motociclista dopo una scontro tra due moto e un’auto

Un motociclista di 33 anni è morto e un altro è rimasto ferito nello scontro tra un’auto e due moto avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in via di Boccea, all’altezza del civico 1284, a Roma. La vittima, italiana, era alla guida di una Suzuki GSX-R1000 ed è deceduta sul posto. Il conducente dell’altra moto, una KTM LC8, un moldavo di 32 anni, è stato soccorso e trasportato al Policlinico Gemelli. Illesa la donna italiana di 69 anni che si trovava alla guida di una Renault Clio. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Per i conducenti della vettura e della KTM sono stati disposti gli accertamenti di rito. Altri agenti sono al lavoro per gestire la viabilità nella zona, interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi.