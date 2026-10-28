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giovedì 29 ottobre 2026

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Roma, alla “Sapienza” occupata la facoltà di Lettere

Roma, alla “Sapienza” occupata la facoltà di Lettere
Studenti in protesta sulla scalinata della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università “La Sapienza” di Roma. (Foto: Instagram, Cambiare Rotta)
Redazione
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Il collettivo “Cambiare Rotta” spiega che l’occupazione segue le proteste studentesche del reto d’Europa, dalla Francia alla Serbia

Occupata la facoltà di Lettere e Filosofia dell’università “La Sapienza” di Roma. Ne dà notizia sui social il collettivo studentesco ‘Cambiare Rotta’. “Da settimane i giovani di tutta Italia si stanno mobilitando, e la Sapienza non è rimasta a guardare. Oggi dopo una partecipata assemblea abbiamo occupato la Facoltà di Lettere e Filosofia”, scrivono.

“Le tende in Spagna, la rivolta francese, gli scioperi in Germania contro la leva militare, gli atenei e le scuole occupate in tutta Italia, la vittoria in Serbia parlano la stessa lingua: la nostra generazione è in rivolta, è stanca di subire, ha alzato la testa e vuole strappare un futuro a chi non ci garantisce neanche un presente dignitoso. La parola d’ordine dell’Unione Europea – proseguono – è diventata una sola: la guerra. E mentre si alzano le armi si abbassano i salari, l’unica spesa che si può fare è la spesa militare dei governi, mentre il carrello della spesa – quello nostro e delle nostre famiglie – costa il 50% in più rispetto a 5 anni fa. Da qui nasce lo sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base per il 30 ottobre. Lavoratori e lavoratrici – dai portuali che bloccano il traffico di armi agli agricoltori, dagli operai ai docenti – tornano in campo perché è ora di organizzarci e rispondere a chi smantella i nostri diritti, taglia su salari, sanità, formazione per promuovere il riarmo. Studenti e studentesse devono fare la loro parte perché il governo Meloni e la ministra dell’Università Bernini hanno fatto una scelta: di fronte alla crisi nessuna soluzione, solo propaganda (le menzogne della Bernini fanno scuola), manganello e decreti sicurezza per chi non ci sta e si oppone. Università e ricerca saranno sempre più definanziate, e l’unica funzione che le tiene in vita è il rispondere esigenze del comparto militare – dalla produzione di armi alla giustificazione ideologica della guerra – come conferma l’ultimo accordo firmato tra Ministero dell’Università e Ministero della Difesa“.

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