Morte Fakir, un agente: “Mi scuso con la famiglia e la polizia per le mie frasi”

Uno dei due agenti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir a Bologna interviene dopo la diffusione di alcune frasi pronunciate durante il fermo dell’uomo. “Voglio scusarmi con la famiglia di Abderrahim Fakir e con il mio corpo di appartenenza per le frasi inaccettabili che ho pronunciato“, dice – attraverso il suo difensore, avvocato Gabriele Bordoni – uno dei due poliziotti intervenuto la mattina del 19 luglio in via Svevo a Pilastro.

Le parole registrate dalla bodycam: “Se schiatta ci divertiamo”

Il riferimento è alle frasi registrate dalla bodycam e trascritte agli atti, dove l’agente dice, tra, l’altro, “Se schiatta ci divertiamo“, parlando del 42enne marocchino che di lì a poco sarebbe morto e per cui ora è in corso un’indagine. “Quelle scuse il poliziotto le fece già due mesi addietro, parlandone con me, quando emersero quelle frasi dall’ascolto della body-cam; erano espressioni frutto della concitazione, della stanchezza e della grande emozione per quello che aveva vissuto, trattandosi di un ragazzo molto giovane. Ma ciò non toglie che non si addicano ad un servitore dello Stato e che impongano quelle scuse che ora vengono doverosamente ribadite pubblicamente”, conclude l’avvocato Bordoni.