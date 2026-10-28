Delitto di Garlasco, i video di Sempio a ‘Verità Nascoste’: “Lo stupro una strategia di riproduzione”

Video inediti di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco: i nuovi filmati estratti dall’hard disk sequestrato a Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, sono stati mostrati nella puntata di Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante e andato in onda su Rete 4 il 27 ottobre. I video, nei quali Sempio parla da solo, affrontano temi come lo stupro e il rapporto dell’indagato con le donne.

Le parole sullo stupro

In uno dei filmati, Sempio affronta il tema della violenza sessuale e sostiene che lo stupro sia “una strategia di riproduzione accettata dalla natura”. Nel suo ragionamento, distingue tra lo shock della vittima e una presunta componente primitiva che, a suo dire, resterebbe attiva durante l’aggressione. Aggiunge inoltre che molte donne, durante lo stupro, sarebbero “calme e rilassate”.

Sempio e le occasioni con le donne

In un altro video, Sempio si rimprovera per non aver approfittato di alcune occasioni con una giovane. “C’era una ragazzina davanti a me, che ho avuto diverse occasioni per aprirla e non ho aperto”, dice, definendosi un cog**** e aggiungendo che vuole cambiare, in futuro, il suo atteggiamento. Tra i file recuperati dall’hard disk figura anche un filmato nel quale il trentottenne pronuncia una frase dal tono ambiguo: “Sai amico mio, tu hai fatto tante cose in vita tua e alcune neanche le possiamo dire”.



Già in passato erano emersi soliloqui di Sempio, tra questi i famosi audio in auto. Il 14 aprile 2025, Sempio, infatti, rifletteva ad alta voce in auto sul delitto di Garlasco e sul video intimo di Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, affermando: “Io ce l’ho… dentro la penna”. A rivelare il soliloquio erano state le intercettazioni ambientali dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Sempio parlava anche di una telefonata a Chiara Poggi che avrebbe attaccato il telefono quando lui aveva chiesto di vederla. Durante il soliloquio, Sempio ammetteva anche di temere di essere intercettato: “Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano… e ho parecchi dubbi”, diceva Sempio a un’amica.







