Aggressioni in minicar, Davide Iacopini esce dal coma ma resta in terapia intensiva

Davide Iacopini ha ripreso conoscenza ed è vigile: la notizia arriva da fonti ospedaliere. L’attore, ricoverato al San Camillo Forlanini di Roma dopo essere stato aggredito la sera del 5 ottobre a Monteverde, è ora in grado di interagire con i medici con i familiari. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento dopo la riduzione della sedazione e i due interventi neurochirurgici. Iacopini resta tuttavia in terapia intensiva e la prognosi è ancora riservata. Ma, se il decorso continuerà ad evolvere positivamente, potrebbe essere trasferito a breve in un altro reparto. L’attore era rimasto gravemente ferito in via Barrili, dopo essere stato vittima dell’aggressione da parte dei due minorenni della minicar mentre era sul monopattino.

La vicenda e la confessione dei due adolescenti

Le sei aggressioni compiute a bordo di una minicar nera tra i quartieri romani di Monteverde e Testaccio tra il 4 e il 5 ottobre, tra cui quella a Iacopini, erano state compiute da due adolescenti, individuati il 14 ottobre. Avevano spiegato di aver agito “per divertimento” e per festeggiare il compleanno di uno dei due. Hanno 16 e 17 anni, quest’ultimo figlio di un carabiniere e proprietario della minicar. Per entrambi l’accusa è di tentato omicidio e lesioni. Nei loro confronti non è stata disposta alcuna misura cautelare. “Abbiamo aggredito noi tutte le vittime. Ci siamo divertiti così”, hanno dichiarato i ragazzi nella loro confessione ai carabinieri e agli investigatori della polizia locale di Roma Capitale.