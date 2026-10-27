Scontri a Milano, Siher non risponde alla gip: i legali chiedono scarcerazione

(LaPresse) “Abbiamo chiesto il rigetto della richiesta di misure cautelari e di non convalidare il fermo”. Lo ha detto l’avvocato Benedetto Ciccarone, che con la collega Yasmina Abu Sharar difende Youssef Siher, all’uscita dal carcere milanese di San Vittore dopo l’udienza di convalida davanti alla gip Tiziana Landoni. Siher, amministratore dei gruppi social del ‘Movimento 17 ottobre’, nato dopo gli scontri del fine settimana a Milano, è accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. Davanti alla giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere. “È una scelta sua, è una facoltà e l’ha esercitata”, ha spiegato Abu Sharar.Secondo la legale, Siher non era turbato: “Era sicuro del fatto che ha esercitato le sue libertà e i suoi diritti costituzionalmente garantiti”. Per Ciccarone non c’è pericolo di fuga e “non ci sono né gravi indizi di colpevolezza né esigenze cautelari, per cui le abbiamo contestate sotto entrambi i profili”. La difesa ha contestato anche l’aggravante del terrorismo e la sussistenza stessa dei reati. “Secondo me non sono istigatorie. Quelli non sono reati”, ha aggiunto il legale. Sul reato di violenza organizzata in manifestazioni, entrato in vigore il 23, Ciccarone ha precisato che “la contestazione è limitata a quei giorni”. Secondo i difensori Siher sta bene ed è tranquillo. “Non siamo sorpresi in termini assoluti, considerata l’aria politica che tira, però nello specifico sì. Non ha commesso nessun reato”, ha sottolineato Ciccarone. La difesa assiste anche la moglie di Siher, co-indagata in stato di libertà, che secondo Abu Sharar “sicuramente non è contenta”. Sul perché il fermo sia stato disposto solo per il marito, l’avvocata ha rimandato ai magistrati che lo hanno deciso.