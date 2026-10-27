Scontri a Milano, oggi l’udienza di convalida del fermo per Youssef Siher

È iniziata nel carcere di San Vittore, a Milano, l’udienza di convalida del fermo di Youssef Siher, amministratore dei gruppi social del ‘Movimento 17 ottobre’, nato dopo gli scontri in città. Il trentenne, giornalista freelance e attivista pro Palestina, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. La pm Francesca Crupi è arrivata a San Vittore senza rilasciare dichiarazioni. La procura di Milano ha chiesto la convalida e la custodia in carcere. Secondo l’accusa ci sono il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di fuga. Davanti alla gip Tiziana Landoni, Siher, assistito dall’avvocata Yasmina Abu Sharar, può avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto la Digos di Monza ha effettuato 150 perquisizioni nel Nord Italia.

I legali: “Abbiamo chiesto la scarcerazione”

“Abbiamo chiesto il rigetto della richiesta di misure cautelari e di non convalidare il fermo”. Lo ha detto l’avvocato Benedetto Ciccarone, che con la collega Yasmina Abu Sharar difende Youssef Siher, all’uscita dal carcere milanese di San Vittore dopo l’udienza di convalida davanti alla gip Tiziana Landoni. Siher, amministratore dei gruppi social del ‘Movimento 17 ottobre’, nato dopo gli scontri del fine settimana a Milano, è accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. Davanti alla giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere. “È una scelta sua, è una facoltà e l’ha esercitata”, ha spiegato Abu Sharar. secondo la legale, Siher non era turbato: “Era sicuro del fatto che ha esercitato le sue libertà e i suoi diritti costituzionalmente garantiti”.

Per Ciccarone non c’è pericolo di fuga e “non ci sono né gravi indizi di colpevolezza né esigenze cautelari, per cui le abbiamo contestate sotto entrambi i profili”. La difesa ha contestato anche l’aggravante del terrorismo e la sussistenza stessa dei reati. “Secondo me non sono istigatorie. Quelli non sono reati“, ha aggiunto il legale. Sul reato di violenza organizzata in manifestazioni, entrato in vigore il 23, Ciccarone ha precisato che “la contestazione è limitata a quei giorni”. Secondo i difensori Siher sta bene ed è tranquillo. “Non siamo sorpresi in termini assoluti, considerata l’aria politica che tira, però nello specifico sì. Non ha commesso nessun reato”, ha sottolineato Ciccarone. La difesa assiste anche la moglie di Siher, co-indagata in stato di libertà, che secondo Abu Sharar “sicuramente non è contenta”. Sul perché il fermo sia stato disposto solo per il marito, l’avvocata ha rimandato ai magistrati che lo hanno deciso.

Le accuse

Youssef Siher, 30 anni, è stato fermato nella giornata di sabato perché ritenuto la ‘mente’ del Movimento 17 ottobre. Anche la moglie è indagata, a piede libero. Le accuse ruotano intorno all’istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, soprattutto in merito al canale Telegram nato a ridosso dei disordini di Milano del weekend del 17 e 18 ottobre. Il 30enne giornalista freelance e ricercatore, deve rispondere anche dell’accusa del nuovo reato di violenza nelle manifestazioni pubbliche, organizzata con mezzi informatici, introdotto con l’ultimo decreto sicurezza.