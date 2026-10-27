Reggio Calabria, droga, armi e animali detenuti illegalmente: un arresto

(LaPresse) – Un revolver con matricola abrasa e cinque colpi nel tamburo, munizioni, marijuana, denaro contante e una carabina ad aria compressa modificata. Ma anche cardellini e tartarughe privi della necessaria documentazione. È quanto rinvenuto dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare a Siderno (Reggio Calabria), che ha portato all’arresto in flagranza di una donna del posto.L’attività è stata condotta dai carabinieri della stazione di Siderno, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e del Nucleo Carabinieri Forestali di Locri.Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto un revolver calibro 6,35 con matricola abrasa, contenente cinque cartucce nel tamburo, oltre a una scatola con ulteriori 45 munizioni dello stesso calibro. Nell’abitazione era inoltre presente una carabina ad aria compressa alterata, con potenza superiore ai 7,5 joule.I controlli hanno consentito di individuare anche quasi 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza, e 12.000 euro in contanti. Nel corso dell’intervento sono stati inoltre trovati sei cardellini privi di anelli identificativi e della relativa documentazione e otto tartarughe terrestri prive di microchip e della documentazione Cites.Per la detenzione degli animali la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.