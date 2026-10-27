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mercoledì 28 ottobre 2026

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Morte Fakir, frasi shock degli agenti: “Se schiatta ci divertiamo”. Consulenti pm: “Posizione prona può aver contribuito a decesso”

Morte Fakir, frasi shock degli agenti: “Se schiatta ci divertiamo”. Consulenti pm: “Posizione prona può aver contribuito a decesso”
Una foto di Abderrahim Fakir portata in manifestazione a Bologna nei giorni scorsi (Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
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L’assunzione di cocaina e i problemi cardiaci gli altri fattori

La Procura di Bologna farà il punto mercoledì sugli accertamenti per la morte di Abderrahim Fakir, 42 anni, per la quale la consulenza tecnica individua tre possibili concause: la posizione prona durante il contenimento, l’assunzione di cocaina e problemi cardiaci. L’uomo morì il 19 luglio scorso per insufficienza respiratoria acuta, dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti in via Svevo, nel quartiere Pilastro. Emergono poi frasi shock degli agenti: “Sta respirando? Per me può essere pure schiattato, guarda. Sta respirando, rega? Se schiatta ci divertiamo”, sono le parole registrate, e riportate alle pagine 46 e 49 della relazione dei consulenti della procura, dalla bodycam dei poliziotti intervenuti il 19 luglio in via Svevo, al Pilastro di Bologna, dove morì Fakir. Le conversazioni concitate documentano i momenti dell’intervento e sono oggetto degli accertamenti sulla morte dell’uomo e sui soccorsi prestati. 

La relazione conclusiva è ora al vaglio dei magistrati, che dal giorno del decesso indagano sulla vicenda. Gli elementi emersi dall’autopsia erano già stati illustrati ai consulenti delle parti il 2 ottobre, durante un incontro a Padova. Al centro degli approfondimenti, l’ipossia che avrebbe provocato la morte e il possibile contributo dei diversi fattori. Secondo quanto si apprende, non sarebbe riconducibile a una sola causa il quadro che ha portato al decesso. Fabio Anselmo, avvocato dei familiari di Fakir, e Gabriele Bordoni, difensore dei due agenti, avevano infatti espresso pareri differenti rispetto ai risultati contenuti nelle consulenze disposte dalla Procura. 

Consulenti pm, posizione prona può aver contribuito a decesso

La posizione prona con le braccia bloccate dietro la schiena può aver contribuito alla morte di Abderrahim Fakir, pur non essendo autonomamente letale”. Lo scrivono i consulenti della Procura, secondo cui “la condizione, mantenuta per circa sei minuti e 27 secondi”, sarebbe stata “potenzialmente in grado di ridurre la riserva ventilatoria e quindi la capacità di far fronte alle aumentate esigenze metaboliche in soggetto con una riserva cardiorespiratoria di per sé compromessa”

Legale famiglia: “Rammaricato per indiscrezioni su consulenza”

L’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Abderrahim Fakir, esprime “rammarico per le indiscrezioni sulla consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Bologna”, che le parti “non hanno ancora ricevuto”. “Si parla di una consulenza che noi non abbiamo ancora. Questo mi addolora perché rappresento i familiari della vittima e non posso confermare loro né smentire“.

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