Morte Fakir, frasi shock degli agenti: “Se schiatta ci divertiamo”. Consulenti pm: “Posizione prona può aver contribuito a decesso”

La Procura di Bologna farà il punto mercoledì sugli accertamenti per la morte di Abderrahim Fakir, 42 anni, per la quale la consulenza tecnica individua tre possibili concause: la posizione prona durante il contenimento, l’assunzione di cocaina e problemi cardiaci. L’uomo morì il 19 luglio scorso per insufficienza respiratoria acuta, dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti in via Svevo, nel quartiere Pilastro. Emergono poi frasi shock degli agenti: “Sta respirando? Per me può essere pure schiattato, guarda. Sta respirando, rega? Se schiatta ci divertiamo”, sono le parole registrate, e riportate alle pagine 46 e 49 della relazione dei consulenti della procura, dalla bodycam dei poliziotti intervenuti il 19 luglio in via Svevo, al Pilastro di Bologna, dove morì Fakir. Le conversazioni concitate documentano i momenti dell’intervento e sono oggetto degli accertamenti sulla morte dell’uomo e sui soccorsi prestati.

La relazione conclusiva è ora al vaglio dei magistrati, che dal giorno del decesso indagano sulla vicenda. Gli elementi emersi dall’autopsia erano già stati illustrati ai consulenti delle parti il 2 ottobre, durante un incontro a Padova. Al centro degli approfondimenti, l’ipossia che avrebbe provocato la morte e il possibile contributo dei diversi fattori. Secondo quanto si apprende, non sarebbe riconducibile a una sola causa il quadro che ha portato al decesso. Fabio Anselmo, avvocato dei familiari di Fakir, e Gabriele Bordoni, difensore dei due agenti, avevano infatti espresso pareri differenti rispetto ai risultati contenuti nelle consulenze disposte dalla Procura.

Consulenti pm, posizione prona può aver contribuito a decesso

La posizione prona con le braccia bloccate dietro la schiena può aver contribuito alla morte di Abderrahim Fakir, pur non essendo autonomamente letale”. Lo scrivono i consulenti della Procura, secondo cui “la condizione, mantenuta per circa sei minuti e 27 secondi”, sarebbe stata “potenzialmente in grado di ridurre la riserva ventilatoria e quindi la capacità di far fronte alle aumentate esigenze metaboliche in soggetto con una riserva cardiorespiratoria di per sé compromessa”

Legale famiglia: “Rammaricato per indiscrezioni su consulenza”

L’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Abderrahim Fakir, esprime “rammarico per le indiscrezioni sulla consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Bologna”, che le parti “non hanno ancora ricevuto”. “Si parla di una consulenza che noi non abbiamo ancora. Questo mi addolora perché rappresento i familiari della vittima e non posso confermare loro né smentire“.