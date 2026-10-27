Halloween 2026, sequestrati oltre 11 milioni di articoli pericolosi a Catania

Zucche, maschere, teschi, unghie finte e giocattoli. Sono oltre 11 milioni gli articoli di Halloween non conformi sequestrati dalla Gdf di Catania. I prodotti erano pronti a essere immessi sul mercato senza le indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge. Oltre al sequestro amministrativo e al conseguente ritiro immediato dal commercio degli oggetti in questione, al titolare di un’attività commerciale sono state comminate sanzioni amministrative complessivamente pari, nel massimo, a oltre 35.000 euro, con segnalazione del responsabile alle competenti Autorità. Nel corso dell’attività sono state anche sottoposte a sequestro più di 1 milione di carte da gioco contraffatte, riproducenti i noti marchi ‘Uno’, ‘Dos’ e ‘Modiano’, con conseguente deferimento del titolare dell’attività alla locale Autorità giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.