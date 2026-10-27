Femminicidio Torzullo, il padre di Federica: "Giustizia per lei e per tutte le donne"

(LaPresse) – È cominciato oggi davanti alla prima Corte d’assise di Roma, presieduta da Paola Roja, in un’aula gremita di parenti, amici e cameraman e giornalisti, il processo a Claudio Agostino Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia nel gennaio 2026. Nell’udienza, con l’imputato presente in aula, hanno chiesto di costituirsi parte civile i genitori e il fratello della vittima, il figlio della coppia e associazioni impegnate contro la violenza sulle donne, nazionali e del territorio. Prima dell’inizio del processo, il padre Stefano ha ricordato i giorni della scomparsa della figlia, raccontando il presentimento che aveva avuto rispetto alla tragedia che era accaduta. “Io l’ho pensato dal primo momento. Perché mia figlia non era la persona che scompariva così, non avrebbe mai mollato il suo bambino. Passare 12 giorni con l’assassino di tua figlia, consapevole che era lui l’assassino di mia figlia. È una cosa che non auguro nessuno” ha sottolineato il padre di Federica chiudendo con una richiesta: “Giustizia per Federica e anche per tutte quelle donne che hanno subìto questa tragedia”