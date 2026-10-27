Femminicidio Ilaria Sula, Samson condannato all’ergastolo in primo grado

La terza Corte d’Assise di Roma, al termine del dibattimento di primo grado ha riconosciuto Mark Samson colpevole dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere di Ilaria Sula e ha emesso una sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo. Il giovane, reo confesso, non era in aula. Ilaria Sula, studentessa 22enne, fu uccisa il 25 marzo 2025 con tre coltellate alla gola dal suo ex fidanzato che poi si liberò del corpo mettendolo in una valigia e gettandolo in un dirupo nella zona di Capranica Prenestina, dove venne ritrovato il 2 aprile.

I genitori di Ilaria Sula in aula: “Il vero ergastolo lo stiamo vivendo noi”

In aula erano presenti i genitori di Ilaria, Flamur e Gezime Sula, che indossavano una maglietta bianca con una foto della figlia e la scritta “Giustizia per Ilaria“. “Mark Samson non ha mai detto la verità”, ha detto, in un passaggio, la pm Maria Perna. “Non si tratta solo di un non detto, ma anche di dichiarazioni non credibili, che contrastano con la logica”, ha sottolineato la magistrata, spiegando che Samson è reo confesso “solo perché è stato inchiodato alle sue responsabilità. Sul resto ha mentito, perché dire la verità avrebbe significato ammettere la premeditazione”.

I genitori di Ilaria, Flamur e Gezime Sula (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)

“Il vero ergastolo lo stiamo vivendo noi, i nostri figli e i nostri parenti, non lui”, ha dichiarato Flamur Sula. Ilaria “poteva essere figlia di tutti noi, se non fosse stata uccisa così barbaramente e soprattutto buttata via in quelle condizioni“, ha aggiunto Perna, con la madre della giovane che, in quel momento, è scoppiata in lacrime, subito consolata dal marito e dal figlio, seduti accanto a lei.

“Abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia e non siamo stati abbandonati”, ha detto Flamur Sula dopo la sentenza. “Agli amici di Ilaria e in generale ai ragazzi dico di rispettarvi l’uno con l’altro, di parlare con i genitori, non state zitti”, ha aggiunto. Poco dopo, la madre, visibilmente provata, ha rivolto un appello ai giovani: “Rispettate le donne, amatele”. Più tardi, sorretta dal marito e in lacrime, ha detto: “Ora lei è in pace”.