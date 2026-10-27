Femminicidio Ilaria Sula, oggi la sentenza: la madre con la maglietta in ricordo della figlia

(LaPresse) – Flamur e Gezime Sula, i genitori di Ilaria, la studentessa 22enne uccisa il 25 marzo 2025 con tre coltellate alla gola dal suo ex fidanzato, Mark Samson, sono arrivati a Rebibbia, nell’aula bunker, dove oggi verrà pronunciata la sentenza di primo grado nei confronti del giovane. Entrambi indossavano una maglietta bianca con la foto della figlia e la scritta “giustizia per Ilaria”. Samson, reo confesso, è accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima, oltre che di occultamento di cadavere.