Femminicidio Federica Torzullo, oggi il via al processo: in aula anche Claudio Carlomagno

È cominciato oggi il processo a Claudio Agostino Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia nel gennaio 2026. Il dibattimento è iniziato davanti alla prima Corte d’assise di Roma, presieduta da Paola Roja, in un’aula gremita di parenti, amici e cameraman e giornalisti, Nell’udienza, con l’imputato presente in aula, hanno chiesto di costituirsi parte civile i genitori e il fratello della vittima, il figlio della coppia e associazioni impegnate contro la violenza sulle donne, nazionali e del territorio. La Procura di Civitavecchia, sulla base delle indagini dei carabinieri, ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. La prima Corte d’assise di Roma ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Claudio Carlomagno e relativa proprio al reato di femminicidio che era stato contestato a Carlomagno dalla procura della Repubblica di Civitavecchia.

La madre di Federica: “Trattavamo Carlomagno come un figlio”

“È entrato dentro casa mia e lo abbiamo trattato come un figlio”. Lo ha raccontato Roberta Virgulti, madre di Federica Torzullo, in aula prima dell’inizio del processo per il femminicidio della figlia, uccisa ad Anguillara Sabazia. “Mia figlia lo diceva sempre: ‘mamma lo tratti come un figlio’. Era un po’ una lamentela la sua perché vedevamo che il suo carattere era un po’ chiuso mentre lei era solare. È stato devastante”.

Il padre di Federica: “Carlomagno ci consolava”

Prima dell’inizio del processo per il femminicidio di Federica Torzullo, il padre Stefano ha ricordato i giorni della scomparsa della figlia, raccontando il presentimento che aveva avuto rispetto alla tragedia che era accaduta. “Io l’ho pensato dal primo momento. Perché mia figlia non era la persona che scompariva così, non avrebbe mai mollato il suo bambino. Io l’ho sentito subito che era successo qualcosa. E ho dovuto sopportare 12 giorni. E lui (Claudio Carlomagno, ndr) ci consolava“.

La scomparsa e le indagini

Federica, 41enne, ingegnera gestionale e funzionaria delle Poste a Fiumicino, scompare l’8 gennaio, durante una crisi coniugale legata alla volontà di separarsi dal marito. Il giorno successivo Carlomagno denuncia la sua scomparsa. Tra il 13 e il 17 gennaio gli investigatori trovano tracce di sangue nell’abitazione della coppia, sugli abiti, nell’auto e nella sede dell’azienda di movimento terra dell’uomo. Le verifiche fanno emergere incongruenze tra il racconto del marito, i dati del Gps della vettura e quelli relativi al telefono della donna. La svolta arriva il 18 gennaio, quando il corpo di Federica viene trovato sepolto in un canneto alle spalle dell’azienda del marito. L’autopsia, eseguita il 20 gennaio, accerta che la donna è stata colpita con 23 coltellate, quattro alle mani, lesioni compatibili con un tentativo di difendersi. L’esame evidenzia i tentativi di occultare il cadavere. Carlomagno viene arrestato con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Davanti al giudice confessa il delitto e sostiene di aver agito per il timore di perdere l’affidamento del figlio di dieci anni, ricostruzione contestata dai familiari di Federica. Il 24 gennaio i genitori dell’imputato, Pasquale Carlomagno, imprenditore, e Maria Messenio, poliziotta in pensione ed ex assessora alla sicurezza del Comune di Anguillara, vengono trovati morti impiccati in giardino nella loro abitazione. Il figlio di Federica e Claudio, orfano di entrambi i genitori, è stato affidato ai nonni materni.