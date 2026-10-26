Valditara a Firenze, studenti in piazza contro il ministro: corteo cerca di forzare blocco polizia

Momenti di tensione a Firenze nel corso della manifestazione degli studenti contro la presenza del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in città per partecipare al Festival delle Regioni. Il corteo, composto da un migliaio di persone, ha cercato di forzare un blocco della polizia in piazza della Madonna degli Aldobrandini. L’intenzione dei manifestanti è proseguire verso piazza San Lorenzo per portare la protesta a poche centinaia di metri dal luogo in cui sarà il ministro. La polizia li ha bloccati per cercare di costringerli ad andare verso piazza Indipendenza, dove era stato concordato che si dirigesse il corteo.