Terremoto nei Campi Flegrei, nuovo sciame sismico

Un nuovo sciame sismico è in corso nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle 11.39 di oggi 26 ottobre. Alle 11.44 si è verificato un terremoto di magnitudo 2.3, con epicentro localizzato nella zona della Solfatara nel comune di Pozzuoli (Napoli). La scossa, avvenuta a una profondità di 1,5 km, è stata avvertita dalla popolazione, ed è stata rilevata dalla Sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv.

Immagine dal sito dell’Osservatorio vesuviano

Lo sciame sismico si è concluso nel pomeriggio. Lo ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv, alle amministrazioni interessate. Sono stati registrati in via preliminare 4 terremoti, con magnitudo massima di 2.3. La scossa più forte si è verificata alle 11.44, a una profondità di circa 1,5 km, con epicentro localizzato nell’area della Solfatara. Un’altra scossa, di magnitudo 1.1, era stata registrata alle 11.39, a una profondità di 1,4 km.

Il 13 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge sui Campi Flegrei che contiene un piano straordinario per l’area sismica campana. Il provvedimento prevede un fondo pluriennale da 1 miliardo di euro, distribuito in 10 anni e che la “governance unica” sui Campi Flegrei sarà affidata “al presidente pro tempore della Regione Campania, con poteri, responsabilità e catena decisionale inequivocabili”. Il piano prevede inoltre di garantire infrastrutture strategiche e vie di fuga “sottratte alla frammentazione delle competenze e sottoposte a procedure accelerate”.