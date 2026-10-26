Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 26 ottobre 2026

Ultima ora

Omicidi Villa Pamphili, chiesto l’ergastolo per Kaufmann

Omicidi Villa Pamphili, chiesto l’ergastolo per Kaufmann
Processo contro Francis Kaufmann, Roma, 23 febbraio 2026 (foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

E’ accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda

Il pubblico ministero della Procura di Roma, Antonio Verde, ha chiesto la condanna all’ergastolo, con l’isolamento diurno per tre giorni, per Franzis Kaufmann, alias Rexal Ford, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda. Sono state trovate morte strangolate il 7 giugno del 2025 a Villa Pamphili, a Roma. Kaufmann, dopo due perizie richieste dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Bianco, è stato ritenuto capace di sostenere il processo. 

© Riproduzione Riservata