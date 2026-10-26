Omicidi Villa Pamphili, chiesto l’ergastolo per Kaufmann

Il pubblico ministero della Procura di Roma, Antonio Verde, ha chiesto la condanna all’ergastolo, con l’isolamento diurno per tre giorni, per Franzis Kaufmann, alias Rexal Ford, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda. Sono state trovate morte strangolate il 7 giugno del 2025 a Villa Pamphili, a Roma. Kaufmann, dopo due perizie richieste dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Bianco, è stato ritenuto capace di sostenere il processo.