Milano, incendio in un appartamento: muore un’anziana

A Milano una donna anziana e disabile è morta nell’incendio che ha colpito il suo appartamento al secondo piano di un edificio di sei piani in zona Vigentino. Nel rogo altre persone sono rimaste intossicate. La palazzina è stata evacuata dalle squadre dei vigili del fuoco: inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare l’anziana dopo averla estratta dall’appartamento completamente avvolto dalle fiamme. Ignote per adesso le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto sei mezzi del Comando di via Messina, pattuglie della Polizia di stato e 118.

La vittima, Rosalba Persico, di 83 anni, è stata trovata da soccorritori che l’hanno estratta dall’appartamento avvolto dalle fiamme: da quanto si apprende l’anziana era disabile e allettata. Sul posto, in attesa della Scientifica, proseguono le indagini della polizia di Stato che sta effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause del rogo.