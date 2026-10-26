Ex Ilva, la procura di Taranto chiede i domiciliari per l’ex Ad Lucia Morselli e altre due persone

La procura di Taranto ha chiesto gli arresti domiciliari per Lucia Morselli, ex ad di Acciaierie d’Italia, Alessandro Labile, già direttore dell’Area Ambiente dello stabilimento, e Francesco Astorri, responsabile Ispra per i controlli sugli impianti strategici. La richiesta è legata all’indagine in corso sul presunto inquinamento del siderurgico tra il 2019 e il 2024. Per altre dieci persone, tra manager e responsabili aziendali, i pm chiedono hanno chiesto misure interdittive. L’inchiesta è coordinata dai pm Mariano Buccoliero, Francesco Ciardo (ora alla procura di Lecce), e Francesco Sansobrino.