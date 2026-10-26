Delitto Senago, la Corte d’appello riconosce la premeditazione per Impagnatiello

È stata riconosciuta la premeditazione per Alessandro Impagnatiello nel processo d’appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano. La Corte d’appello di Milano ha ripristinato l’aggravante, esclusa in secondo grado. L’ex barman dell’Armani Cafè, 33 anni, era già stato condannato all’ergastolo nei primi due giudizi, per aver ucciso la compagna, incinta di sette mesi, con 37 coltellate, nell’appartamento di Senago il 27 maggio 2023.

Chiara Tramontano: “Impagnatiello è senza vergogna”

“Evitarlo è molto difficile, anche perché il sistema dei tribunali ha sempre questa falla, per cui l’imputato è entrato dalla porta d’ingresso trionfalmente, a testa alta. Si tratta di una persona senza vergogna. È stato molto difficile non notarlo: è entrato a testa alta, fiero di sé e pieno del suo stesso ego”, ha detto dal Tribunale di Milano Chiara Tramontano, sorella di Giulia, parlando a “Ore 11”, il programma di Milo Infante su Rete4.

“Siamo di fronte a un soggetto particolarmente inumano e, al tempo stesso, ridicolo in tutto quello che fa. Io penso che lui e la sua famiglia dovrebbero essere l’esempio del fallimento sociale. Il fatto che oggi si sieda in prima fila e che pensi di poter commentare ancora quello che gli viene imputato, pensi di avere il diritto di scagionare se stesso, rappresenta un uomo privo di ogni intelletto e di ogni dignità umana”.

“Io non lo evito, mi fa rabbia che esistano nella nostra società tali fallimenti umani. Nel suo cognome, nell’albero genealogico di questa famiglia, c’è proprio il fallimento dell’umanità. Vorrei che si ricordasse la famiglia Impagnatiello per quanto senza successo abbiano cresciuto i propri soggetti disumani”, ha aggiunto.

Chiara Tramontano, Milano, 25 novembre 2024 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

Chiara Tramontano: “Impagnatiello destinato a vivere in galera”

“Spero sia la fine. Spero di non incontrarvi più, non perché non mi piacciono i giornalisti, ma perché almeno Giulia possa riposare in pace. Spero di non incontrare più l’assassino di mia sorella e questa sentenza lo precisa una volta per tutte: un uomo destinato a vivere in galera. Io mi auguro di poter andare avanti con la mia vita senza la paura che un giorno possa incontrarlo. Spero solo che, da ovunque Giulia sia, lei mi guardi e sia fiera di quello che abbiamo potuto fare dopo la sua morte, perché prima non abbiamo potuto fare altro”, ha detto ancora Chiara Tramontano a “Ore 11”.

“Concordo con tutto ciò che ha detto Chiara. È il nostro cuore che parla in questo momento”, ha aggiunto la madre della giovane.

Il legale della famiglia Tramontano: “Oggi giornata molto importante”

“È una giornata molto importante perché ci dice una cosa molto seria, che l’omicidio di una donna è sempre e comunque un femminicidio. Oggi c’è una spinta culturalmente avanzata, evoluta, importante perché quello di Giulia è un assassinio che nasce dal dominio e dalla prevaricazione”, ha affermato l’avvocato della famiglia Tramontano, Nicodemo Gentile, a “Ore 11”.

“Giulia aveva sfidato quest’uomo nel suo mondo, quello del lavoro, dove si sentiva forte, dove dava l’immagine di un ragazzo perbene. È un atto di dominio e di prevaricazione. La Corte ha detto che gli omicidi nell’ambito affettivo e familiare sono sempre spietati e questo è un motivo importante che ci fa ben sperare perché il delitto di femminicidio è molto contrastato e oggi a Milano una Corte molto qualificata ha detto che invece in ambito affettivo e familiare si uccide sempre per motivi abietti, futili e soprattutto per motivi ben pianificati e programmati. È una speranza importante per tutte le donne, per tutte le famiglie”, ha concluso il legale.