Anziana muore in incendio a Milano, i vicini: "Qualcuno ha dato fuoco alla porta"

(LaPresse) Una donna disabile di 83anni è morta nell’incendio che ha colpito il suo appartamento al secondo piano di un edificio di sei in via Bottoni 16 a Milano, in zona Vigentino. A causa del rogo sono rimaste intossicate altre persone. La palazzina è stata evacuata dalle squadre dei vigili del fuoco: inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare la vittima, Rosalba Persico, dopo averla estratta dall’appartamento completamente avvolto dalle fiamme. “Qualcuno ha dato fuoco alla porta”, racconta un vicino di casa. Al momento gli investigatori della polizia di Stato stanno procedendo nelle indagini anche per chiarire la eventuale origine dolosa delle fiamme.