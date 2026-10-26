Agrigento, scontro tra un tir e un’auto: quattro morti

Quattro persone sono morte nello scontro tra l’autovettura su cui viaggiavano e un tir. La tragedia è avvenuta a Naro, in provincia di Agrigento, sulla Statale 123. Le vittime decedute nello schianto sarebbe quattro operai che stavano andando a lavorare e che sono stati identificati: si tratterebbe di Antonio Agrò di 64 anni; Antonino Di Vincenzo, di 60; Gioacchino Liborio e il 53enne Diego Giordano. Il conducente del tir, invece, è rimasto illeso. Le vittime erano originarie di Canicattì.