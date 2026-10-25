Scontri ai cortei: chi è Youssef Siher, il giornalista Pro-Pal ritenuto la ‘mente’ del Movimento 17 ottobre

Si chiama Youssef Siher, ha 30 anni, è un giornalista freelance e ricercatore ed è ritenuto il presunto ideatore del ‘Movimento 17 ottobre’. Siher, italiano di seconda generazione di origini egiziane, è stato portato in questura a Milano nell’ambito delle indagini sui disordini legati alle manifestazioni che hanno interessato diverse città italiane. “È stato fermato dalla Polizia a Milano un 30enne considerato la presunta ‘mente’ del Movimento 17 ottobre”, ha scritto Piantedosi, descrivendolo come “vicino agli ambienti antagonisti”. Militante pro-Palestina, Siher ha conseguito una laurea triennale in Comunicazione e una magistrale in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano. Ha inoltre maturato un’esperienza di ricerca presso l’Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell’Ispi: “Youssef Siher ha effettuato uno stage presso Ispi nel 2024. Da allora non ha più collaborato con l’Istituto”, ha fatto sapere l’Istituto per gli studi di politica internazionale in una nota. Nel suo corriculum anche collaborazioni con quotidiani e riviste nazionali e internazionali, tra cui il Fatto Quotidiano. La Procura di Milano lo indaga per istigazione a delinquere aggravata.

Piantedosi: “Sua individuazione testimonia grandi capacità nostri investigatori”

“La sua individuazione da parte delle Forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori”, ha sottolineato Piantedosi, ribadendo che “non saranno possibili zone franche” e che “la risposta dello Stato sarà immediata” contro chi organizza “aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social”.Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto sulla vicenda, complimentandosi con Piantedosi e con la Polizia di Stato per aver individuato il presunto ideatore del movimento. “Non un emarginato, ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei”, ha scritto Crosetto, ricordando le collaborazioni con quotidiani ed enti pubblici e definendo Siher una persona che avrebbe frequentato “il gotha dell’intellighenzia italiana”. E “si sono visti i risultati”, ha concluso.La vicenda si inserisce nel quadro delle violenze del 17 e 18 ottobre a Milano e in altre città italiane. Sabato 17 ottobre, una manifestazione contro il carovita, il costo della benzina e la pressione fiscale è degenerata in scontri nel centro del capoluogo lombardo. In piazza Duomo e nelle vie circostanti sono stati lanciati sassi, bottiglie, transenne e bombe carta contro le forze dell’ordine; si sono registrati anche danneggiamenti e saccheggi di esercizi commerciali. Le tensioni sono proseguite domenica 18 ottobre, quando nuovi gruppi di giovani si sono radunati in centro. Le indagini hanno portato all’identificazione di numerose persone coinvolte nei disordini e, nei giorni successivi, a perquisizioni in diverse città italiane.