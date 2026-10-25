Campobasso, madre e figlio trovati morti in casa a Ururi: ipotesi omicidio-suicidio

A Ururi, in provincia di Campobasso, una donna di 91 anni e il figlio di 58 sono stati trovati morti questa mattina, intorno alle 10, nella loro abitazione. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini, insospettiti perché da giorni non notavano movimenti né sentivano rumori dalla casa. I vigili del fuoco hanno forzato la porta per consentire l’ingresso. I carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Larino, competente per territorio, stanno verificando l’ipotesi di omicidio-suicidio, anche se sul corpo dell’anziana non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza. Gli accertamenti dovranno verificare anche la possibilità che la 91enne sia morta per cause naturali e che il figlio si sia successivamente tolto la vita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’uomo avrebbe strangolato la madre e poi si sarebbe tolto la vita. Il corpo della donna è stato ritrovato nella camera da letto, quello del 58enne invece in salotto. Restano da accertare la dinamica e il momento dei decessi. La Procura disporrà gli esami necessari a chiarire cause e tempi dei decessi: non è esclusa l’autopsia. Sul posto anche la sindaca del paese, Laura Greco.

Secondo le testimonianze raccolte in paese, madre e figlio conducevano una vita molto riservata, con scarsissimi contatti con l’esterno. Il cinquantottenne era rientrato decenni fa dalla città in cui studiava all’università per vivere con i genitori e, dopo la morte del padre, avvenuta diversi anni fa, si occupava della madre.