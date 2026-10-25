Campobasso, madre e figlio trovati morti in casa a Ururi: disposta l’autopsia su entrambi i corpi

La Procura di Larino ha disposto l’autopsia sui corpi della donna di 91 anni e del figlio di 58 trovati morti questa mattina nella loro abitazione a Ururi, in provincia di Campobasso. La decisione arriva al termine del sopralluogo tecnico della pm Cinzia Talamo e dei carabinieri della Compagnia di Larino. Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, in attesa del conferimento dell’incarico al medico legale.

Secondo i primi riscontri, non sarebbero emersi segni evidenti di aggressione sui corpi. Per il cinquantottenne gli elementi raccolti orientano verso il suicidio, mentre restano da chiarire le cause della morte dell’anziana. Tra le ricostruzioni al vaglio, oltre all’omicidio-suicidio, c’è la possibilità che la donna sia deceduta per cause naturali e che il figlio si sia successivamente tolto la vita. L’accertamento irripetibile disposto dalla Procura dovrà chiarire le cause di entrambi i decessi. A dare l’allarme erano stati alcuni vicini, preoccupati dall’assenza di movimenti e rumori nell’abitazione da alcuni giorni. I vigili del fuoco avevano forzato la porta per consentire l’ingresso ai soccorritori.