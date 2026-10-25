Camorra, arrestato Valentino Gionta jr: il video del nascondiglio

È stato arrestato Valentino Gionta jr, anche il nono ricercato per la rissa avvenuta nel centro commerciale Maximall di Torre Annunziata tra il clan Gionta e quello denominato IV Sistema, operante nel rione Penniniello, per il controllo del territorio. Personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Torre Annunziata, ha proceduto all’arresto anche della persona che si era sottratta all’esecuzione, nell’ambito delle indagini dirette dalla Procura di Napoli, all’esito della quale il gip partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, aveva emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di nove persone (delle quali sette sottoposte alla misura della custodia in carcere, 2 a quella degli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di rissa, rapina, violenza privata, pubblica intimidazione con uso di armi, detenzione e porto di armi da sparo, consumati nell’anno 2025, delitti aggravati dalla modalità mafiosa. Gionta è stato trovato in un vano ricavato all’interno della sua abitazione, al quale si accedeva passando per una botola, nascosta da un sofisticato sistema di apertura, attivabile mediante telecomando.