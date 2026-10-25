Alisson Santos vittima di furto in casa: rubati gioielli e un orologio al calciatore del Napoli

Furto in casa di Alisson Santos, calciatore del Napoli. Nelle prime ore della mattina, dalla sua abitazione a Giugliano sarebbero stati sottratti un orologio e un monile, portati via a bordo dell’auto della vittima. L’attaccante azzurro ha denunciato quanto accaduto, riferendo alla polizia di essersi accorto dei ladri in casa risvegliandosi dal sonno. Il veicolo è stato successivamente intercettato e rinvenuto dai carabinieri nel limitrofo comune di Villaricca.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’immediato e straordinario potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio su tutta l’area interessata, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell’area nord della città metropolitana per prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. Quanto accaduto, informa la Prefettura, sarà al centro della prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.